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Песков рассказал о попытке решить проблему с банковскими переводами в Турцию

15:33
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Затруднения возникают из-за антироссийских санкций

Россия и Турция пытаются устранить проблемы с банковскими переводами, возникающие из-за антироссийских санкций. Об этом рассказал в понедельник, 8 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что по всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации, тем более что "очевидно, что является причиной этих проблем".

Песков признал, что это наносит серьезный ущерб интересам и российских, и турецких экономических операторов, а потому решению проблемы уделяется большое внимание, сообщает ТАСС.

Тем временем Вашингтон и Анкара договорились, что США будут сперва уведомлять Турцию, прежде чем вводить санкции против местных компаний по подозрению в обходе ограничений в отношении Москвы. Прежде, по утверждению источников, компании наказывали без предупреждения.

Проблемы с банковскими транзакциями возникли не только у турецких банков и компаний. Банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физическим лицам счета. Представители российского бизнеса пожаловались, что банки арабского государства не принимают к проведению операций деньги из России и в обратную сторону платежи не проводят.

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