В Тюменской области ввели режим ЧС

Пока обстановка на реках в регионе "спокойная и контролируемая"

В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку. Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказал глава региона Александр Моор.

Политик подчеркнул, что обстановка на реках в области в настоящее время "спокойная и контролируемая". Моор пояснил, что установление в регионе режима ЧС позволит быстро реагировать в случае изменения ситуации, сообщает РБК.

Ранее по просьбе губернатора Оренбургской области к помощи в борьбе с паводками в Орске подключили военных. Уже задействованы более сотни военнослужащих и 18 единиц специальной техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.

Глава государства Владимир Путин дал поручение кабинету министров создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Президент постоянно контролирует ход оказания экстренной помощи населению, пострадавшему от буйства стихии.

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