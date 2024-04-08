Заняты выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки ВС России уничтожили два танка и три самоходных артиллерийских установки на донецком направлении. Заняты более выгодные позиции, поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное ДНР, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли свыше 460-ти военнослужащих. Уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, самоходные артиллерийские установки "Krab", "Акация" и "Гвоздика", а также два украинских танка.

Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак штурмовиков ВСУ и улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 325-ти военнослужащих. Уничтожено шесть боевых бронированных машин, 155 мм гаубицу М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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