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СК получил значимые данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной

15:47
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Картина произошедшего воссоздается буквально по крупицам

Следственный комитет России (СКР) заявил о возможной связи напавших на "Крокус Сити Холл" со спецслужбами Украины.
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

Следователям удалось получить "значимые данные" о подготовке террористов, заявили в ведомстве.

"Следственный комитет воссоздает полную картину произошедшего, буквально по крупицам собирая мельчайшие доказательства", - говорится в сообщении.

На данный момент по делу о теракте проходят 11 фигурантов. Работа по установлению исполнителей, пособников и организаторов продолжается.

Ранее СКР рассказал о содержимом мобильных телефонов террористов. Специалисты обнаружили в средствах связи переписки с куратором и фотографии украинских военных на фоне руин.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали.

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