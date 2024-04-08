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Очередной украинский дрон-камикадзе пытался атаковать Запорожскую АЭС

15:49
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Обломки упали на кровлю энергоблока

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС. Дрон-камикадзе сбит сегодня над станцией.

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Как сообщается в Telegram-канале ЗАЭС, обломки сбитого беспилотника упали на кровлю 6-го энергоблока. Отмечается, что угрозы нарушения безопасности станции не зафиксировано. В сообщении подчеркивается, что обстрелы станции и ее инфраструктуры продолжаются, несмторя на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты. Это способно повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС.

Днем ранее два украинских дрона-камикадзе взорвались на территории ЗАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Киева. Действия киевского режима Захарова назвала "смертельным номером кровавого шапито".

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