Пассажирский "Боинг" в США потерял во время рейса обшивку двигателя

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Новое ЧП с "Боингом". Во время рейса Денвер - Хьюстон у американского лайнера сорвало обшивку с двигателя. Видео опубликовали в соцсетях пассажиры.

Обшивку с двигателя сорвало во время взлета. Через 25 минут экипаж объявил о чрезвычайной ситуации. Борт пришлось развернуть. "Боинг" благополучно приземлился в аэропорту Денвера. По сообщениям американских СМИ, никто из 135 пассажиров не пострадал. Спустя несколько часов они вылетели в Хьюстон другим лайнером.

Расследованием ЧП занялось Федеральное управление гражданской авиации США.

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