Путин заслушал доклады губернаторов о ситуации с паводками

Наиболее сложной остаётся обстановка в Орске и окрестностях
Владимир Путин сегодня заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, а также главы МЧС о ситуации с паводками и поручил создать специальную правительственную комиссию. Сейчас наиболее сложная обстановка в Оренбургской области. Там остаются подтопленными более 10 тысяч жилых домов и почти 20 тысяч приусадебных участков.
Стихия набирает обороты. На пути паводковых вод - все новые поселки, дома затоплены по первый и второй этажи. Иногда помощи приходится ждать на крыше. Недооценивать паводковую обстановку - опасное легкомыслие.
Наиболее сложной остаётся обстановка в Орске и окрестностях. В посёлке Лесоторговый дамбу укрепляли сами жители. Но, как оказалось, тщетно.
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