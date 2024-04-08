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Путин заслушал доклады губернаторов о ситуации с паводками

17:59
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Наиболее сложной остаётся обстановка в Орске и окрестностях

Владимир Путин сегодня заслушал доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, а также главы МЧС о ситуации с паводками и поручил создать специальную правительственную комиссию. Сейчас наиболее сложная обстановка в Оренбургской области. Там остаются подтопленными более 10 тысяч жилых домов и почти 20 тысяч приусадебных участков.

Стихия набирает обороты. На пути паводковых вод - все новые поселки, дома затоплены по первый и второй этажи. Иногда помощи приходится ждать на крыше. Недооценивать паводковую обстановку - опасное легкомыслие.

Наиболее сложной остаётся обстановка в Орске и окрестностях. В посёлке Лесоторговый дамбу укрепляли сами жители. Но, как оказалось, тщетно.

Подробнее - в репортаже

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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