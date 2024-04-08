Вулкан Этна на Сицилии начал запускать дымовые кольца

Это редкое явление

Кадры из итальянской Сицилии. Вулкан Этна стал запускать в небо кольца из дыма. Как сообщают местные жители, вулкан словно курит трубку. Ученые объясняют: для образования таких ровных колец нужны особые условия - штиль и круглое жерло вулкана.

И как раз недавно на юго-восточном склоне Этны исследователи нашли кратер идеально круглой формы. Он и выпускает белые кольца.

Отметим, что это явление хоть и редкое, но не уникальное. Дымят понемногу и другие вулканы, но таких заядлых "курильщиков" крайне мало.

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