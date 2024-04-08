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Из-за теракта в "Крокусе" осиротели девять детей

15:56
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Жертвами теракта стали 144 человека

Девять детей из шести семей стали сиротами после гибели их родителей при теракте в "Крокус сити холле". Об этом в понедельник, 8 апреля, рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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Как написала омбудсмен в своем Telegram-канале, опеку над этими детьми взяли их родственники: у кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка.

Львова-Белова заверила, что этим детям уделяется особое внимание, "где было нужно, мы подключились и помогли". Компетентные органы остаются на связи с этими семьями, "чтобы при необходимости своевременно поддержать".

Тем временем в Министерстве иностранных дел России рассказали, что на Западе было дано категорическое указание не освещать в средствах массовой информации истинные масштабы трагедии. Это сделано для того, чтобы не проявить сочувствие и гуманизм в отношении россиян.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что министр обороны России Сергей Шойгу якобы разговаривал "вычурно и угрожающе", когда обсуждал с французским коллегой теракт в "Крокус сити холле". Чиновница подчеркнула, что "церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена".

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