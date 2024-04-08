Полезно знать: специальный репортаж "Траектория знаний"

У детей по всей стране появилась возможность быть на волне технического прогресса

В этом казанском садике с названием "ЯСам" утро начинается бодро. Не только разминка для тела, но и для ума. Здесь говорят сразу на трех языках - русском, английском и татарском. Причем, даже в самой младшей группе.

На самом деле, для детей это не учеба, а игра. Именно так и укладываются в головах ребят новые знания. В течение дня дети легко переходят с одного языка на другой. Малышей большими объемами информации не нагружают. Но все простые бытовые ситуации они понимают и на английском, и на татарском.

"С утра я их встречаю на английском языке, в первую половину дня мы общаемся с ними только на английском языке. Это и режимные моменты, например, мы идем мыть руки, мы переодеваемся на улицу, мы садимся за стол. Но вторую половину дня мы организуем на татарском языке", - рассказала Лейсан Махмутова, воспитатель детского сада № 101 "ЯСАм", г. Казань.

Этому лингафонному кабинету завидуют многие педагоги, которые бывают здесь. Творческая группа детского сада работает по собственному методическому пособию "Слушаю - понимаю - говорю". Дети легко вовлекаются в процесс. Всё красочно и наглядно. И как-то всё само собой получается.

Детский сад №101 "ЯСам" принял первых воспитанников в марте 2021 года. Его построили благодаря национальному проекту "Демография". Рассчитан на 400 детей. Главное отличие – полилингвальность.

"Они великолепно говорят, читают, пишут, могут размышлять на своем родном языке. И живя в Татарстане, да или живя каждый в своей, любой республике, должен все-таки сохранить те традиции, ту культуру. Поэтому это очень важно начинать уже с дошкольного возраста", - отметила Лилия Галиева, заведующая детским садом № 101 "Ясам", г. Казань.

Для многих родителей обучение татарскому – важный нюанс в образовании детей. Потому что в советские годы во многих семьях национальный язык был утерян.

"У нас в семье два языка – русский и татарский. Преобладает, скорее, больше русский, чем татарский. Ну, я надеюсь, что у меня дочь будет хорошо знать свой родной язык, чего у меня пока не удалось сделать", - рассказал РИФАТ АБДУЛЛИН, папа воспитанника детского сада № 101 "ЯСАм" г. Казань.

Родители могут быть абсолютно спокойны - дети не только под присмотром, они заняты полезными делами. Учат языки и полноценно готовятся к школе.

Лейсан Гайрипова благодарна педагогам как никто. В этот детский сад ее сын Ментимер пришёл с тяжёлым диагнозом. За два года занятий все изменилось.

"У нас заметно речь появилась. Мы, когда пришли в садик, вообще не разговаривали. Мы перешли уже в обычную группу. И вот на подготовку в гимназию уже ходим, дай Бог, в этом году в школу пойдем в общеобразовательную", - рассказала Лейсан ГАЙРИПОВА, мама Ментимера.

За таким результатом - усердный труд психологов, воспитателей и дефектологов. В садике есть специальная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Залог ее успеха – в регулярных индивидуальных занятиях. Ведь все высшие психические функции формируются до 7 лет. И важно не упустить время.

"Основная проблема, в основном, у детей – это социализация, какие-то поведенческие нарушения, нарушение внимания, речи, памяти. И вот упражнения, которые мы проводим, как раз направлены на развитие всех функций. Ну и, конечно, внимание и отношение как к совершенно обычным детям. Мне кажется, вот это вот главный секрет успеха", - говорит Юлия Токмакова, воспитатель группы ОВЗ детского сада № 101 "ЯСАм" г. Казань, призер конкурса "Воспитатель года России 2023".

Кира - уникальная девочка. Видит, слышит и ощущает мир не как все. Помочь приспособиться к нему и развить навыки, необходимые для общения с другими людьми, помогают педагоги-психологи с огромным стажем коррекции аутизма. Задача педагога - максимально заинтересовать Киру. Энергии у педагога на это уходит прилично. Но зато все получается. И эта долгожданная реакция девочки значит многое.

"Мне нужно было, чтобы она начала говорить то, что она хочет получить. Ребенок может за день 100 раз о чем-то попросить – сок, шарик, погулять на ручки, ещё что-то. То есть дети, как из рога изобилия, у них просьбы эти сыплются. Наши дети здесь, в спектре, они не лишены желания, они так же все хотят. Но из-за проблем с коммуникацией они не могут попросить об этом. Это вот была тренировка "Просьба". Когда мы создаем мотивационные условия, вовлекаем ребенка в игру", - рассказала Елена Михайлова, педагог-психолог детского сада № 101 "ЯСАм", г. Казань.

Кадры в этом садике уникальные. Анна Крылова не просто инструктор по физической культуре. В прошлом - чемпионка России по легкой атлетике. Когда закончила свою профессиональную карьеру и родила ребенка, решила дальнейшую свою жизнь связать с работой с детьми.

"Три года я уже работаю в этом детском саду. Мне до того понравилось! Здесь коллектив прекрасный, замечательный. Улыбки детей, их сияющие, сверкающие глаза. В общем, меня затянуло это работа", - говорит Анна Крылова, инструктор по физической культуре детского сада.

Вот так подручными средствами воспитанники детского сад "ЯСам" создают мультфильмы. Сами придумывают сюжет, сами лепят, сами снимают и монтируют.

"У детей здесь развивается речь, мелкая моторика, потому что мы конструируем, лепим, рисуем. Мышление, очень хорошо развито мышление, потому что мы придумываем ещё и свои сказки", - отметила Зульфия Лялина, воспитатель детского сада.

Развитие в саду всестороннее. Всё, что может пригодиться в дальнейшем в школе и вообще в жизни. Например, азы инженерной грамотности. А эта группа без пяти минут школьники. Педагоги за них спокойны. Первый класс им давно по плечу.

Современные детские сады с ясельными группами по национальному проекту "Демография", который реализуется по решению президента, построены по всей стране. Более 1670 новых зданий позволили создать более 240 тысяч мест для детей и решить важнейшую задачу - ликвидировать очереди в дошкольные учреждения, чтобы обеспечить практически 100-процентную доступность садов для детей до трех лет.

28 тысяч квадратных метров. Полторы тысячи учащихся. Этот корпус лицея "Перспектива" в новом районе Казани ввели в эксплуатацию в начале учебного года.

"Радует то, что это построено очень быстро. За короткие сроки, за 10 месяцев школа была построена уже. То есть не было никаких проблем по финансированию, по оснащению. То, что мы хотели - педагогический коллектив - все условия, они созданы", - отметил Азип Замалдинов, директор лицея "Перспектива", г. Казань.

Школьники с удовольствием осваивают новое пространство, которое у них появилось благодаря национальному проекту "Образование". Он реализуется по решению президента. В таких школах, которые строят по всей стране, максимальное уютно везде, даже в коридорах. А в кабинетах есть современное оборудование.

У детей есть всё не только для интеллектуального труда, но и для работы руками. На уроках технологии никто не отсиживается. Лобзики, пилы, ножовки и станки так и манят мальчишек что-то смастерить своими руками.

"Мощность у этих станков занижена. Поэтому для учеников они безопасны, и дети получают навыки работы на станках. То есть уже придя на работу во взрослой жизни, они уже будут знать, что токарный станок – это токарный станок. Чем он отличается от фрезерного, что можно сделать, какие возможности есть у этих станков? И могут нормально полноценно работать", - отметил Эльдар Файзрахманов, учитель технологии.

Рамис Гараев усердно выпиливает детали самолета из дерева. Станкам их не доверил. Работает ножовкой. Чтобы наглядно показать разные грани рабочих профессий, кабинеты технологии оснастили мини-конвейером.

"Дети изучают на нем, как определять, как направлять те или иные детали. Вот мы включили сейчас конвейер. В тубе у нас находятся детали из пластмассы и из металла. Вот детям объясняем, показываем, чтобы в будущем им было, когда они пойдут работать или рабочими или в руководящие должности, чтобы им было легче – то есть уже работать на предприятии", - говорит Рафик Гайдулин, учитель технологии.

А в это время девочки бойко строчат на швейных машинках. Отрабатывают декоративные швы, чтобы сделать тканевые закладки для книг. Жизнь современных школьников - это вечный бег между учебой и дополнительными занятиями. Кому-то нужно на танцы, кому-то в бассейн или друг кружки. Поэтому родителям постоянно приходится выстраивать непростую логистику для своих детей. Но не в этой школе. Здесь, без преувеличения, есть практически все возможности для дополнительного образования.

Для тех, кто тянется к искусству, специально оборудованные хореографические классы со станками. Кого-то манит спорт. И для этого совсем необязательно куда-то бежать.

"К 8 утра мы приходим в лицей на учебу. До 14:25он занимается по образовательной программе. В 17:00 у нас начинается футбол. За это время либо ребенок может посетить библиотеку – в библиотеке позаниматься домашними заданиями, почитать книгу – и дальше уже пойти в футбол. И после этого только мы идем домой", - говорит Марина Сафронова, мама ученика 7 класса.

В лицее много спортивных секций. В том числе и плавание. Но занырнуть в воду можно и в течение учебного дня.

"В качестве второго часа физкультуры дети посещают бассейн в обязательном порядке. И это бесплатно. Дети, которые поступают в школу, проходят нулевой класс. Они также с октября по декабрь посещают – это малая чаша. К Новому году все дети, обучающиеся в нашем лицее, уже имеют плавать. На сегодняшний день нет ребенка, который бы, наверное, уже не плавал", - пояснил Азип Замалдинов, директор лицея "Перспектива".

Для детей это место - настоящий рай. Но главное - плавание укрепляет здоровье. "Плюс, еще у нас, естественно, укрепляется нервная система, очень способствует. Ну и навык плавания также является основным и большим очень для того, чтобы где-то в жизненной ситуации мы могли себя обезопасить", - сказала Лариса Зинурова, инструктор по плаванию лицея.

Битва роботов - зрелище завораживающее. Задача участников - вытолкнуть машину противника с поля. Но чтобы это сделать, нужно сначала поработать над своей моделью и программой ее управления. Этому - и многому другому - учат в тверском детском технопарке "Кванториум" и центре цифрового образования "IT-куб".

"Без национального проекта "Образование" не было бы "Кванториума". Это часть большой стратегии национальных проектов по внедрению инновационных технологий и новых направлений обучения всех школьников, максимально доступных. Здесь образование бесплатное полностью. То есть у нас за год 2430 учеников проходит", - отметил Даниил Чикмарев, начальник отдела по работе с федеральной сетью и внешними партнерами детского технопарка "Кванториум", Тверская область.

Такие технопарки - это возможность для детей по всей стране быть на волне технического прогресса. Поэтому здесь получают дополнительное образование школьники не только из Твери, но и Тверской области.

Виталина Чумакова в своём любимом хай-тек цехе. Здесь всевозможные 3D принтеры. Каждый - под определённую задачу. Можно прийти со своим проектом и всё распечатать. Педагоги всему научили, поэтому с задачей справляется в три счета. Правда, приходится подождать. Но деталь небольшая, поэтому уже через 20 минут всё готово.

Виталина учится уже на втором уровне IT-кванториума. И за это время успела понять, чем собирается заниматься в будущем:

"У меня раньше очень было много мыслей, кем я хочу стать. Возможно, пойти как сестра, как папа, как мама. Но, придя в кванториум, я попробовала разные направления и осознала то, что мне очень нравится что-то, связанное с инженерией, что-то строить, мастерить, создавать роботов, потом их программировать. Поэтому я знаю, что я пойду либо на инженерные направления, либо на направление, связанное с программированием".

Со своим будущим определился и Михаил Бочаров. Он тоже занимается в кванториуме не первый год. Успел создать робота-сумоиста и победить с ним на соревнованиях. На этом решил не останавливаться.

Вообще возможность пробовать новые направления - привычное дело в "Кванториуме". Кабинеты все с остеклением, поэтому ребята заглядывают друг к другу и интересуются, кто чем занимается. В этот раз Михаил не смог пройти мимо IT-полигона, где можно поднять в воздух коптер.

Но при этом у всех есть возможность попробовать что-то новое. Особенно, если ученики делают проекты, которые затрагивают сразу несколько направлений. Поэтому двери во все лаборатории для детей всегда открыты.

Лаборатория "Энерджи". Здесь изучают различные источники энергии. Всё только опытным путем. В этой невзрачной коробке с пищевыми отходами в банках практически гениальный проект учащихся - микробный топливный элемент.

"Это устройство, за которым, я надеюсь, будущее. Совсем недавно появилась идея, чтобы использовать микробы, чтобы они вырабатывали ток сразу напрямую", - пояснила Надежда Лаврова, преподаватель лаборатории БИО и Энерджи, начальник центра цифрового образования детей "IT-куб".

Методом проб и ошибок учащиеся вместе с преподавателем создали действующую батарейку. Подобные батарейки можно использовать там, где много органических отходов. В столовых или ресторанах и даже на даче. Вот в таких технопарках-кванториумах дети могут углублённо изучать перспективные направления.

"Создание таких образовательных центров, как "Кванториум", основано на том, чтобы привить детям идею поиска решения. То есть система образования детей, которая реализуется в "Кванториуме", она учит их искать какие-то решения неординарные. Ведь мозг ребенка ещё не знает запретов", - отметила Надежда Лаврова.

Такой новый формат дополнительного образования развивается по всей стране. Уже работают более 365 детских технопарков "Кванториум". К концу этого года их станет почти 500.

Антон Корнилов - студент первого курса Ульяновского авиационного колледжа - Межрегионального центра компетенций по направлению "Техническое обслуживание авиационной техники". В свои 16 знает уже много о безопасности полётов.

Проверяет вертолет по инструкции. Смотрит, чтобы не было повреждения лакокрасочного покрытия, качество заклепок. Стекла должны быть без трещин, подвижные элементы без люфтов и еще много чего. Такая ответственная работа занимает много времени — от одного до трех часов. И Антону она нравится.

Уже за первый год учебы в колледже Антон изучил многое из своей будущей профессии. Так быстро вникнуть во все тонкости помогает ребятам и педагогам по-новому выстроенная программа обучения. А всё благодаря новому федеральному проекту "Профессионал", который стартовал в 2022 году. Это логическое продолжение системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования, которая с 2019-го ведется по нацпроекту "Образование". У студентов колледжей и техникумов появляется возможность обучаться в профессиональных мастерских с современным оборудованием. Их уже более трех тысяч. Такие мастерские не только повышают качество обучения, но и делают его более интересным и ориентированным на практику.

"Мы закупили оборудование – очень хорошие станки с числовым программным управлением. Токарный и фрезерный станок по техническим характеристикам. На сегодняшний день они даже как бы лучше, чем на предприятии. Мы закупили очень много универсальных станков, где ребята и токарному, и фрезерному делу учатся. И задача поставлена такая, чтобы на практике, на практических занятиях ребята изготавливали некие изделия, которые изготавливаются на предприятии", - сообщила Наталья Китаева, директор Ульяновского авиационного колледжа Межрегионального центра компетенций.

Орип Сагдиев работает мастером производственного обучения в этом колледже уже 30 лет. И перемены он видит, как никто. Говорит, у студентов изменилось отношение к рабочим профессиям и начали гореть глаза на занятиях:

"Естественно, они сюда приходят с удовольствием. Я не знаю, как на теории, но на практику у нас 100% явка. Почему? Потому что здесь время не чувствуется. Пока изучаем устройство станка, измерительные, режущие инструменты, практические, у нас уже время заканчивается. Поэтому, я считаю, что практики должно быть больше, чем теории. Естественно, на новых станках – это удовольствие работать".

И не менее важно, что в учебу вовлечен и бизнес. Поэтому всё оборудование и инструменты полностью соответствуют производственным процессам работодателя. И так не только в Ульяновске.

По поручению президента в течение пяти лет колледжам совместно с предприятиями предстоит подготовить более одного миллиона рабочих кадров.

Максимальная ориентированность обучения на практику – залог подготовки профессионалов своего дела. Переучиваться не придется.

"Ребята, которые учатся здесь на программистов, они в базовой уже сейчас программе обучения, они уже получают знания и в области программирования, станков. И уже часть выпускников колледжа у нас работают уже на инженерных позициях, даже не на позициях техников, а уже фактически инженерами, которые выполняют важную задачу для завода. Конечно, очень важный аспект еще и в том, что должны учитываться интересы не только предприятия - самих ребят", - рассказал Юрий Исаков, заместитель директора филиала "Авиастар" по административным вопросам.

Вадим Дремов - потомственный авиатор. Отец - штурман, дедушка - техник на аэродроме. В Ульяновск приехал учиться с Сахалина.

"Однажды в разговоре с другом, который сюда ездил по тренировкам молодых профессионалов, он мне рассказал об этом колледже, и меня он заинтересовал, потому что я занимаюсь авиацией, именно беспилотной авиацией занимался восемь лет. Потом учился управлять самолётом на секциях и поэтому я сюда решил поступить", - отметил Вадим Дремов, студент 3 курса Ульяновского авиационного колледжа.

Вадим учится на слесаря-сборщика и технолога. В будущем планирует обслуживать авиационную технику или беспилотные летательные аппараты. На заводе "Авиастар" возрастающему интересу к отрасли рады. Ведь ещё несколько лет назад всё обстояло наоборот.

"Были времена совсем недавно, когда на эти рабочие профессии ребята шли по остаточному принципу. В связи с тем, что мы вместе с предприятием вошли в федеральный проект "Профессионалитет", проводится очень большая работа по популяризации рабочих профессий. И вот в этом году, когда был набор абитуриентов, мы были приятно удивлены, что у нас на рабочие профессии был даже конкурс, например, на такую рабочую профессию, как оператор станков с числовым программным управлением", - отметила Наталья Китаева.

"Есть тенденция к тому, что это будет увеличиваться. И этому в большей степени способствует как раз проект "Профессионалитет". Его лозунг "Ты в хорошей компании". И мы действительно хотели бы, чтобы все студенты колледжа - они чувствовали в нас именно ту хорошую компанию, куда нужно пойти, где нужно работать. И чтобы они уже со школьной скамьи не чувствовали себя чужими", - рассказал Юрий Исаков, заместитель директора филиала "Авиастар" по административным вопросам.

И главное – перенимали опыт. Ведь такая траектория знаний обязательно приведет к успехам в жизни и профессии.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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