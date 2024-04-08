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Пять поездов задержаны в Воронеже из-за угрозы минирования

16:07
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Три состава опаздывают более чем на час

Из-за звонка с угрозой минирования железной дороги сегодня задержали пять составов на ЮВЖД. Большая часть из них простояла более часа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дороги.

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Подождать, пока не закончится проверка, пришлось пяти пассажирским поездам: №103 Адлер – Москва, №29 Новороссийск – Москва, №36 Санкт-Петербург – Адлер, №113 Адлер – Санкт-Петербург, №122 Санкт-Петербург – Новороссийск.

Звонок поступил в 11.30. Неизвестный заявил, что пути заминированы на перегоне Сомово – Отрожка. На место выехали спецслужбы. они проверяли сигнал. В 12.50 движение смогли открыть.

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