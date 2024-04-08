Удар ВС России повредил промышленный объект в Запорожье

Ранее сообщалось о мощном взрыве

Российские войска нанесли удар по городу Запорожье, который контролируется киевским режимом. Как сообщают местные власти, поражен инфраструктурный объект.

По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, удар ВС России пришелся по промышленному объекту. Последствия ракетной атаки уточняются, написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

О мощном взрыве, прогремевшем в Запорожье, сообщил ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его данным, объемный взрыв сильнее всего ощущался в центре города. Сигнал воздушной тревоги раздался только после взрыва.

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