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Удар ВС России повредил промышленный объект в Запорожье

16:26
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Ранее сообщалось о мощном взрыве

Российские войска нанесли удар по городу Запорожье, который контролируется киевским режимом. Как сообщают местные власти, поражен инфраструктурный объект.

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По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, удар ВС России пришелся по промышленному объекту. Последствия ракетной атаки уточняются, написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

О мощном взрыве, прогремевшем в Запорожье, сообщил ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его данным, объемный взрыв сильнее всего ощущался в центре города. Сигнал воздушной тревоги раздался только после взрыва.

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