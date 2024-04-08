Это путь к установлению мира

Единственное, что действительно необходимо Киеву сегодня – это переговоры между США и Россией по вопросам безопасности. Вашингтон должен пообещать, что НАТО не будет расширяться, принимая Украину в свой состав, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

Как подчеркнул Сакс в интервью изданию Global Times, только в таком случае Украину можно сделать безопасной и достичь мира. Известный экономист напомнил, что в 1990 году Берлин и Вашингтон недвусмысленно пообещали президенту СССР Горбачеву, что воссоединение не будет угрожать Советскому Союзу и НАТО не будет расширяться на восток ни на дюйм. В ответ Горбачев положил конец военному союзу Варшавского договора.

Однако большая ошибка американцев заключалась в том, что в Вашингтоне рассматривали новый мирный договор как одностороннюю победу США над Россией, а не как совместную с Россией победу мира над войной, заключил Сакс.

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