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Украинцев призвали не фотографироваться с россиянами на Олимпиаде

17:18
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Национальный олимпийский комитет Украины разработал кодекс поведения спортсменов

НОК Украины порекомендовал атлетам не фотографироваться россиянами на Олимпиаде в Париже. Разработан целый протокол поведения спортсменов. Об этом глава ведомства Вадим Гутцайт заявил в эфире национального телевидения.

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Напомним, в Олимпийских играх 2024 года российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Для нейтральных атлетов будет свой флаг и гимн и они не смогут выходить На церемонии открытия и закрытия они выходить не будут.

Отобраться на игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа смогут максимум 55 спортсменов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чиновники МОК "подрывают основы международного спорта".

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