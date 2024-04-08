В Смоленской области рухнул мост с машинами

По предварительным данным пострадали три человека

Три человека пострадали в Смоленской области при обрушении моста. Железобетонная конструкция и автомобили на ней рухнули прямо на железнодорожные пути в Вязьме. По данным местных СМИ, перекрыто движение поездов.

Информацию подтвердили в ГУ МЧС области. По данным спасателей, на мосту в момент ЧП находились грузовик и легковушка. Также получила повреждение газовая труба.

Панинский мост - самый крупный в Вязьме. Его должны были отремонтировать в 2018 году. На эти цели выделили 10 млн рублей.

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