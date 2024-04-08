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В Смоленской области рухнул мост с машинами

17:30
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

По предварительным данным пострадали три человека

Три человека пострадали в Смоленской области при обрушении моста. Железобетонная конструкция и автомобили на ней рухнули прямо на железнодорожные пути в Вязьме. По данным местных СМИ, перекрыто движение поездов. 

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Информацию подтвердили в ГУ МЧС области. По данным спасателей, на мосту в момент ЧП находились грузовик и легковушка. Также получила повреждение газовая труба. 

Панинский мост - самый крупный в Вязьме. Его должны были отремонтировать в 2018 году. На эти цели выделили 10 млн рублей. 

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Обрушение моста в Смоленской области
Обрушение моста в Смоленской области
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