Режим ЧС введен из-за паводков в Курганской области

Есть угроза затопления областного центра

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели власти Курганской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вадим Шумков, предупредив, что прогноз по паводку стремительно ухудшается.

По данным губернатора, воды прибывает намного больше и быстрее, чем ожидалось. Росгидромет прогнозирует уровень воды в Тоболе 11 метров и выше - это намного больше, чем в 1994 году. Шумков призвал жителей эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. По прогнозам, первая большая волна ожидается ночью, вторая – завтра-послезавтра.

В МЧС предупредили, что в зоне риска - Прорывное, Озерное, село Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. Далее вода пойдёт на Курган, будет подтоплена не только правая сторона, но и центральная часть города, микрорайоны Восточный и Кулацкий. Власти подчеркивают: главное – сохранить людей, ущерб можно пережить. Жителей домов, расположенных вблизи поймы, призывают немедленно эвакуироваться.

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