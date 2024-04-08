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МИД: Украина встала на путь ядерного террора

17:58
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Киев надо лишить возможности атаковать ядерные объекты

Украина при поддержке США и их сателлитов своими преступными действиями дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, международных организаций, МАГАТЭ – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты, заявили в МИД России.

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Россия по просьбе гендиректора МАГАТЭ согласилась на присутствие экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции. Единственным мотивом пребывания специалистов на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года был расчет на то, что их присутствие позволит прекратить украинские атаки на станцию - либо хотя бы четко от имени МАГАТЭ они будут указывать на киевский режим как источник нападений на ЗАЭС, говорится в заявлении МИД.

Однако 7 апреля Запорожская АЭС вновь подверглась массированным нападениям со стороны Украины. ВСУ при помощи дронов атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр и столовую ЗАЭС, а также район грузового порта. Охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок № 5. Ранены трое сотрудников.

В Москве подчеркивают, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС. Вина за удары по станции, за их возможные последствия в полной мере ложится на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданые, снабжают его финансами и обеспечивают информационное сопровождение украинских преступлений.

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