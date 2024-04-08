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Путин дал ряд поручений правительству

18:13
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Они касаются сферы транспорта

Владимир Путин дал ряд поручений правительству, которые касаются сферы транспорта. Так, до декабря этого года кабмину необходимо принять меры для обеспечения бесперебойной связи на автомобильных дорогах, особое внимание на трассы, входящие в состав международных транспортных коридоров.

Серия поручений подготовлена в рамках проекта строительства высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" -  до 1 июля нужно сформировать перечень земельных участков, где будет проходить эта дорога. Из Фонда национального благосостояния выделят не менее 300 миллиардов рублей на финансирование проекта.

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