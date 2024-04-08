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Один человек погиб при обрушении моста в Смоленской области

18:35
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Еще пятерых увезли в больницу

Один человек погиб и пять пострадали при обрушении моста в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС. Погибла женщина, которая в момент обрушения находилась в легковом автомобили. Пострадавшие, в том числе, пешеходы и велосипедисты. 
В Смоленской области рухнул мост с машинами

На место ЧП отправился губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он берет под личный контроль расследование ЧП и ликвидацию последствий. 

Путепровод обрушился сегодня днем, в этот момент на нем находились легковая и грузовая машины. Мост - самый большой в городе. Он связывал отдаленные микрорайоны с центром. В 2018 году его должны были капитально отремонтировать. 

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Обрушение моста в Смоленской области
Обрушение моста в Смоленской области
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