Один человек погиб при обрушении моста в Смоленской области

Еще пятерых увезли в больницу

Один человек погиб и пять пострадали при обрушении моста в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС. Погибла женщина, которая в момент обрушения находилась в легковом автомобили. Пострадавшие, в том числе, пешеходы и велосипедисты.

На место ЧП отправился губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он берет под личный контроль расследование ЧП и ликвидацию последствий.

Путепровод обрушился сегодня днем, в этот момент на нем находились легковая и грузовая машины. Мост - самый большой в городе. Он связывал отдаленные микрорайоны с центром. В 2018 году его должны были капитально отремонтировать.

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