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Путин поручил создать автомобилестроительный кластер в Петербурге

18:49
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Срок исполнения поручения - 1 августа

Автомобилестроительный кластер появится в Санкт-Петербурге. Предложения о его создании правительство представит президенту России Владимиру Путину до 1 августа 2024 года.

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Перечень поручений составлен по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской городской агломерации, он опубликован на сайте Кремля. Кабмин разработает план создания кластера автопрома в Петербурге, Ленинградской и Калужской областях.

Концепция должна быть разработана при участии правительств Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Калужской области. Кабмин учтет действующие в этих субъектах преференциальные режимы.

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