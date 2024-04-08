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Жителям Орска, потерявшим жилье, пообещали компенсации

18:47
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Им рассчитают выплаты исходя из цены за строительство квадратного метра

Все жители Орска, которые потеряли жилье из-за наводнения, получат компенсации. Об этом заявил мэр населенного пункта Василий Козупица, сообщает ТАСС. Глава города пообещал, что средства будут выплачивать из расчета стоимости строительства 1 квадратного метра. 

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Козупица добавил, что ни один из жителей не останется без поддержки властей. Сейчас все получают единовременные выплаты. Это - мера поддержки на момент ЧС. Дальше будут считать компенсации. 

Напомним, Орск затопило паводковыми водами. Дамба не выдержала напора. На некоторых улицах дома ушли под воду по самые крыши. Людей разместили во временных пунктах. Остановлено несколько предприятий. 

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