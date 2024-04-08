Захвачен опорный пункт ВСУ

В бой только так. На головной боевой машине десанта - российский флаг. Под бронежилет прячут флаг ВДВ, который потом развернут на захваченных вражеских позициях. Ивановские десантники штурмуют окраины Часов Яра. По украинским окопам сначала отработала артиллерия с авиацией. Потом на броне заходят штурмовые отряды. Наши БМД атакуют дронами. Видно, как взрывается один из них, не причинив вреда. Спасает установленный специальный антидроновый козырёк.

Опорный пункт был захвачен довольно быстро. Десантники провели его полную зачистку. Теперь отсюда будет разворачиваться дальнейшее наступление. По поступающей информации, сейчас ведётся штурм восточных окраин Часов Яра. Этот украинский солдат рассказал в интервью, как мирные жители им мешают. Мало того, что отказываются предоставлять свои дома военным, так ещё и помогают русским.

По местам дислокации украинских военных в Часов Яре наносятся удары в том числе при помощи авиации и планирующих бомб. Сообщается о мощных взрывах на территории промзоны местного огнеупорного комбината, после которых началась массовая эвакуация из города раненых украинских солдат. Видно, как на ФАБах-500 раскрываются крылья, при помощи которых бомба планирует на расстояние до 50 километров и точно наводится на цель.

Донецкое направление. Линия от столицы ДНР до Артёмовска - здесь вооружённые силы Украины сейчас несут самые серьёзные потери.

Сообщается об очередных ударах по украинским объектам инфраструктуры. В частности, "Геранями" уничтожена нефтебаза в Житомирской области, в городе Новоград - Волынский.

Боевые расчёты групп прикрытия государственной границы круглосуточно охотятся за украинскими подразделениями, которые наносят удары по населённым пунктам Белгородской области.

При помощи высотного беспилотника удалось обнаружить установку реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства. Боевики выводили её на позиции, чтобы вновь начать обстрел населенных пунктов. РСЗО уничтожено вместе с расчётом точным выстрелом из "Града".

"Бегемотик" - так наши солдаты называют свою машину - разобрался с "Вампиром". Награды не заставили себя ждать. За быстрое и точное выполнение задачи - медали "За отвагу" и "За храбрость". А также два Георгиевских креста.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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