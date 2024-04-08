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Правительство выделит 450 млрд рублей на развитие науки

22:32
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Об этом сообщил Михаил Мишустин

На развитие науки правительство выделит 450 миллиардов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Речь идёт о программе синхротронных и нейтронных исследований. В её рамках в стране формируется сеть уникальных установок класса "мегасайенс". Они позволят понимать структуру и механизмы работы веществ и создавать новые материалы.

Обсудили помощь регионам Дальнего Востока. В частности, на проект доступного арендного жилья будет выделено почти 90 миллиардов рублей. Средства направят на строительства порядка 10 тысяч квартир. Их смогут на льготных условиях арендовать студенты, молодые специалисты и участники СВО. Часть платежей будет финансироваться из бюджета. Речь шла и о поддержке агропрома.

"Годом ранее на реализацию программы льготного кредитования аграриев было предусмотрено более 200 млрд рублей, а на этот год – почти 215 млрд. Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим 5 млрд рублей, чтобы предприниматели смогли расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для её переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища, приобрести все необходимые материалы для посевной. И обеспечить для наших потребителей широкий выбор продукции", - сообщил Мишустин.

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