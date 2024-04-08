Правительство выделит 450 млрд рублей на развитие науки

Об этом сообщил Михаил Мишустин

На развитие науки правительство выделит 450 миллиардов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Речь идёт о программе синхротронных и нейтронных исследований. В её рамках в стране формируется сеть уникальных установок класса "мегасайенс". Они позволят понимать структуру и механизмы работы веществ и создавать новые материалы.

Обсудили помощь регионам Дальнего Востока. В частности, на проект доступного арендного жилья будет выделено почти 90 миллиардов рублей. Средства направят на строительства порядка 10 тысяч квартир. Их смогут на льготных условиях арендовать студенты, молодые специалисты и участники СВО. Часть платежей будет финансироваться из бюджета. Речь шла и о поддержке агропрома.

"Годом ранее на реализацию программы льготного кредитования аграриев было предусмотрено более 200 млрд рублей, а на этот год – почти 215 млрд. Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим 5 млрд рублей, чтобы предприниматели смогли расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для её переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища, приобрести все необходимые материалы для посевной. И обеспечить для наших потребителей широкий выбор продукции", - сообщил Мишустин.

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