Россия потребовала провести заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Причина - атаки ВСУ на ЗАЭС
Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ из-за атак на Запорожскую АЭС. Об этом заявил представитель нашей страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее агентство "Блумберг" привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после удара беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии.
Сегодня станция вновь подверглась атаке ВСУ. Ну а западные страны перебазируют свои ударные силы к российским границам. Обо всем по порядку – в репортаже.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"