Россия потребовала провести заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Причина - атаки ВСУ на ЗАЭС

Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ из-за атак на Запорожскую АЭС. Об этом заявил представитель нашей страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее агентство "Блумберг" привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после удара беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии.

Сегодня станция вновь подверглась атаке ВСУ. Ну а западные страны перебазируют свои ударные силы к российским границам. Обо всем по порядку – в репортаже.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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