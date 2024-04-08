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Жители США и Канады увидели полное солнечное затмение

22:34
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Следующее солнечное затмение наступит через полгода

В понедельник жители США и Канады наблюдают полное солнечное затмение. Луна закрывает Солнце и посреди дня наступает ночь.

Редкое астрономическое явление россияне не увидят. Нынешнее затмение ученые называют американским. Чуть более часа назад его наблюдали жители Мексики. Затем американского Техаса и многих других штатов. А сейчас полоса лунной тени шириной почти 200 километров подходит к Канаде. 

Частично затронуло страны Северной, Южной, Центральной Америки, а также острова Тихого и Атлантического океанов. Ученые отмечают: нынешнее затмение более продолжительное, чем предыдущие. В некоторые регионах Солнце полностью скрылось на 4 с лишним минуты. Это связано с тем, что сейчас Луна чуть ближе к Земле.

Следующее солнечное затмение наступит через полгода. Его смогут наблюдать жители Аргентины и Чили.

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Солнечное затмение
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