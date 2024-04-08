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Сотрудников Института Пушкина обвинили в организации нелегальной миграции

19:42
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

В ближайщее время им предъявят обвинение

В Москве задержали сотрудников Института русского языка им. А.С. Пушкина за незаконную выдачу сертификатов иностранцам. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

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Отмечается, что задержанные продавали свидетельства о знании русского языка. Следствие предполагает, что выдача сертификатов была организована группой лиц еще в декабре прошлого года. При этом сами мигранты не обладали знаниями русского языка и русской истории. Но воспользовались поддельными документами и оформили вид на жительство в Московском регионе.

У фигурантов по месту работы изъята документация. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье 322.1 УК России . Затем суд выберет меру пресечения.

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