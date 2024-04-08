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Президента Грузии сравнили с включенным утюгом

19:00
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Зурабишвили нельзя отпускать за границу

Саломе Зурабишвили сравнили с утюгом, который забыли выключить. Так в грузинском парламенте оценили уровень опасности зарубежных поездок президента Грузии. Лидер грузинской партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили нашел и другую аналогию, передает "Sputnik Грузия".

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По словам Мачарашвили, как ребенку нельзя давать в руки спички или оставлять включенным дома утюг, так нельзя отпускать президента Грузии за границу. Этот человек – взрывчатое вещество, пояснил Мачарашвили запрет Зурабишвили на поездку в Литву.

Правительство Грузии ранее запретило Саломе Зурабишвили лететь с рабочим визитом в страны Балтии. По мнению депутата, такой запрет пойдет на пользу как стране, так и самой Зурабишвили.

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