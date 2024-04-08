МАГАТЭ признало, что ЗАЭС была на грани ядерной аварии 7 апреля

Гросси вынесет вопрос на Совбез ООН

Атака украинских беспилотников на Запорожскую атомную станцию 7 апреля поставила ЗАЭС на грань ядерной аварии. Это признал гендиректор МАГАТЭ. Рафаэль Гросси заявил, что поднимет вопрос в Совете Безопасности ООН, передает Bloomberg.

Накануне сообщалось об атаке беспилотника ВСУ на купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений нет, пострадали три сотрудника. Руководство станции подчеркнуло, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий, такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.

Гросси после атаки дронов заявил, что МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора АЭС. По словам главы агентства, такая ситуация - не искусственный или выдуманный сценарий, каждый раз станция оказывается на грани ядерной аварии.

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