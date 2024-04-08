ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МАГАТЭ признало, что ЗАЭС была на грани ядерной аварии 7 апреля

19:51
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Гросси вынесет вопрос на Совбез ООН

Атака украинских беспилотников на Запорожскую атомную станцию 7 апреля поставила ЗАЭС на грань ядерной аварии. Это признал гендиректор МАГАТЭ. Рафаэль Гросси заявил, что поднимет вопрос в Совете Безопасности ООН, передает Bloomberg.

Очередной украинский дрон-камикадзе пытался атаковать Запорожскую АЭС
Песков оценил опасность обстрела ЗАЭС украинскими дронами

Накануне сообщалось об атаке беспилотника ВСУ на купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений нет, пострадали три сотрудника. Руководство станции подчеркнуло, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий, такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.

Гросси после атаки дронов заявил, что МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора АЭС. По словам главы агентства, такая ситуация - не искусственный или выдуманный сценарий, каждый раз станция оказывается на грани ядерной аварии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.