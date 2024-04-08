В Орске построят новую дамбу

Правительство Оренбургской области пообещало новое защитное учреждение

В затопленном Орске построят новую дамбу. Об это заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что будет сделан полноценный проект.

По словам главы региона, сейчас оценят все риски и учтут сложившуюся ситуацию с напором воды и высотой дамбы. Исходя из этого и сделают новый проект.

Напомним, 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала Орск. В зону затопления попал Старый город. А это несколько поселков. Началась эвакуация людей. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он оценил ситуацию как сложную.

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