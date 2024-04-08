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В Орске построят новую дамбу

20:51
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Правительство Оренбургской области пообещало новое защитное учреждение

В затопленном Орске построят новую дамбу. Об это заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что будет сделан полноценный проект.

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По словам главы региона, сейчас оценят все риски и учтут сложившуюся ситуацию с напором воды и высотой дамбы. Исходя из этого и сделают новый проект.

Напомним, 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала Орск. В зону затопления попал Старый город. А это несколько поселков. Началась эвакуация людей. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он оценил ситуацию как сложную.

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