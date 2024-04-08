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ВС России уничтожили "Искандером" склад и цех по производству дронов

20:19
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Минобороны заявило об ответе на попытки Киева поразить российские НПЗ

Склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству уничтожен во временно подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Удар нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер", сообщили в Минобороны России.

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В военном ведомстве отметили, что российская армия ответила на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. Удары наносятся высокоточным оружием большой дальности.

В Москве неоднократно подчеркивали, что ВС России не обстреливает гражданские объекты. Целью ударов становятся предприятия военно-промышленного комплекса, цеха по производству вооружения и БпЛА, а также объекты энергетики, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

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