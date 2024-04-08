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Колонны машин скорой помощи замечены у базы спецназа ВСУ в Славянске

20:40
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Ранее ВС России нанесли удар по этой цели

Колонны автомобилей скорой помощи направляются из Часов Яра к базе украинского спецподразделения в Славянске. Ранее по этой цели нанесли удар ВС России.

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Как сообщалось ранее, 8 апреля Вооруженные силы России ударили по базе украинского спецподразделения "Волки Да Винчи". Группа дислоцировалась на территории машиностроительного завода в Славянске.

"Военная хроника" в соцсети ВКонтакте пишет, что в сопровождении колонн много военных и гражданских автомобилей ВСУ. Маины направляются в основном транзитом на Краматорск и Барвенково. В их населенных пунктах расположены госпитали и пункты стабилизации с необходимым оборудованием.

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