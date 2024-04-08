Лавров провел рабочую встречу с главой МИД КНР

Российский министр прибыл в Пекин

Сергей Лавров провел сегодня в Пекине рабочую встречу министром иностранных дел КНР Ван И.

В ходе двухдневного визита в китайскую столицу глава российской дипломатии, как ожидается, обсудит широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС и других объединений.

Запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили ранее на Смоленской площади.

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