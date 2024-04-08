Нетаньяху: дата операции в Рафахе согласована

Он подчеркнул, что это - необходимое условие освобождения заложников

Дата начала операции израильтян в Рафахе согласована. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что это необходимо для полного освобождения заложников.

Такое решение принято после переговоров в Каире. Израильская армия войдет в Рафах и ликвидирует "оставшиеся там батальоны террористов". Это обеспечит Израилю полную победу над ХАМАС.

7 октября прошлого года из сектора Газа по Израилю было выпущено беспрецедентное количество ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли на территорию Израиля и захватили более 200 заложников. После этого израильская армия начала наземную операцию.

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