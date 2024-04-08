Украине город не удержать

Российская армия займет Харьков в течение нескольких недель. Украинская противовоздушная оборона больше не в силах сопротивляться российским ударам, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Как сказал Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works, еще недавно Харьков был одним из тех мест, которые очень хорошо прикрывались украинской ПВО. Однако теперь ВСУ не может его удерживать.

Риттер ранее заявлял, что Украина стала недееспособной страной в экономической, общественной и военной отраслях. Он убежден, что НАТО неспособна изменить это положение. Также бывший разведчик допускает, что президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"