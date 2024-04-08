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"Росатом" подал иски к Финляндии

21:41
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Сумма исков 3 миллиарда евро

"Росатом" предъявил к Финляндии несколько исков на общую сумму около трех миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчетность группы "Атомэнергопром" по МСФО за прошлый год. Иски поданы в международный арбитраж и связаны с отказом от строительства АЭС "Ханхикиви-1".
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О расторжении контракта на строительство российскую сторону уведомила компания Fennovoima Oy. Произошло это в апреле 2022 года. А в июле эта же компания обратилась в "Атомэнергопром" с различными требованиями. Среди прочего было и возврат авансов на сумму 1,7 млрд евро.

Российские организации с иском не согласны. Поэтому спор будет рассматриваться в арбитраже.

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