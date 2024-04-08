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Маск решил начать освоение Марса через 7 лет

21:57
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Высадка на Луну планируется через пятилетку

Илон Маск рассчитывает, что его компания доставит людей на Луну в течение 5 лет. По словам миллиардера и основателя SpaceX, в такой же срок приземлится на Марсе первый Starship – но в нем не будет людей.

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Как сказал Маск в интервью в принадлежащей ему соцсети X, первые люди на Марсе высадятся в течение семи-девяти лет. Миллиадер считает, что, если человечество будет жить на разных планетах, у него больше шансов выжить.

По плану Маска, для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Их доставка на Красную планету займет около 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, миссии будут отправляться с Земли примерно раз в два года, передает РИА Новости.

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