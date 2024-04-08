Поджигатель мемориала жертвам теракта в "Крокусе" остался на свободе

Суд решил не арестовывать его

Поджигателю мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" решили не арестовывать. Щербинский суд Москвы постановил избрать ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Валерий Дворников, которого задержали за поджог мемориала, объяснил почему он это сделал. По его словам, там было слишком много игрушек и он посчитал это излишним. В администрации сельского поселения Десеновское, где произошел инцидент, рассказали, что мемориал восстановили.

Запрет определенных действий подразумевает в первую очередь обязанность своевременно являться к следователю. Кроме того, может действовать один из следующих запретов: "комендантский час", посещение мероприятий, разговоры по телефону.

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