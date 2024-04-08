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Анохин: мост в Вязьме придется разобрать полностью

22:16
  • понедельник
  • 08 апреля 2024

Рухнули шесть пролетов из семи

Мост в Вязьме придется разбирать практически полностью. Там разрушено шесть пролетов из семи. Об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале

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На месте работают более 160 человек и почти 40 единиц техники. Губернатор подтвердил, что в результате ЧП поврежден газопровод и 8 тысяч домовладений остались без газа. Кроме того, повреждение получила линия связи. 

По словам Анохина, конструкции моста должны разобрать сегодня за ночь. После этого по железной дороге смогут перемещаться поезда. Газоснабжение рассчитывают восстановить в течение трех суток. Для этого сделают прокол под железной дорогой. Далее начнется разработка нового проекта моста. 

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