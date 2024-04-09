Лузянин: США сами втянули Китай в глобальную экономику - и проиграли

Пекин уже опережает Вашингтон по эффективности

Перед визитом Сергея Лаврова Пекин посетила министр финансов США Джаннет Йеллен. Гостья из Вашингтона выразила недовольство укреплением российско-китайского сотрудничества. Могут ли США усилить давление на КНР для разрушения связей Москвы и Пекина? Чем ответит на это Китай? Готов ли Пекин более активно отстаивать на международной арене свой мирный план по Украине?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.

"Американцы сами втянули Китай в глобальную экономику, а сейчас Китай уже опережает США по эффективности. И, конечно, на отношения Пекина и Вашингтона влияет Украина. Идет борьба Глобального Юга и Запада на украино-российском треке. Очень многое здесь будет зависеть от позиций стран Латинской Америки, Индии, Ирана", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Лузянина смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"