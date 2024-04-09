Возвращение к истокам: Грета Тунберг взялась за старое

Она снова протестует

Грета Тунберг, некогда главный борец за зеленое будущее, снова протестует. Почти пропавшая из информационного поля шведская девочка с перекошенным от гнева лицом выросла, окрепла и взялась за старое. Но некоторые отметили трансформацию.

Деятельность Греты выглядела крайне привлекательной несколько лет назад. С ней встречались мировые лидеры, она клеймила врагов природы. Даже обсессивно-компульсивное расстройство и синдром Аспергера, по мнению многих, выглядели крайне привлекательно. Но мода на Грету стала проходить. Британские студенты потребовали убрать от главного входа университета Винчестера ее скульптуру. Создание которой обошлось в 24 тысячи фунтов стерлингов. Спрятали в темный угол.

В прессе все чаще стали поднимать тему заработков великой эко-активистки. Журналисты оценили поступления в семейный фонд Тунберг в сумму от 3 до 6 миллиардов долларов. И вот незадача: зелёный альянс, объединивший в разных странах буйных защитников экологической повестки, стали рассматривать почти как экстремистскую организацию. Которая для экологии на самом деле ничего не делает.

Журналист Энтони Кортес издает книгу с громким названием "Грядущая конфронтация: от эко-сопротивления к эко-терроризму". И называет радикальных защитников окружающей среды троцкистами, антикапиталистами и анархистами, которых интересует свержение системы, а совсем не спасение планеты.

Грета пыталась сохранить свою славу главного экоборца, но зачем-то ударилась в политику, бросая громкие заявления о палестино-израильском конфликте. Призывала "сокрушить сионизм". Получила обвинение в антисемитизме.

И вот ее последний выход в свет в Нидерландах. С группой поддержки Тунберг заблокировала автомагистраль А-12 неподалеку от Гааги. Озабоченные экоповесткой обитатели соцсетей, впрочем, новый выход Греты оценили по-своему. Сосредоточив внимание на том, что у нее появился бюст.\

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