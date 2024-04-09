ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Курганской области стремительно растет уровень воды

08:36
  • вторник
  • 09 апреля 2024

В реке Тобол специалисты прогнозируют исторический максиму

В Курганской области стремительно растет уровень воды. В одном из районов за ночь он поднялся на метр.

В реке Тобол специалисты прогнозируют исторический максимум. Власти призывают жителей после соответствующего оповещения в короткий срок покинуть опасную зону. В регионе полным ходом идет возведение защитных сооружений.

Подтопление грозит 60-ти населенным пунктам, в которых проживают около 18 тысяч человек. Жителям Кургана рекомендуют сделать запас воды на месяц, не исключен риск затопления водозаборных сооружений.

На помощь местным спасателям вылетел самолет МЧС - Ил-76 с аэромобильной группировкой специалистов из Иванова. В Курган уже прибыли дополнительные силы из Екатеринбурга.

По-прежнему сложной остается обстановка и в Оренбуржье.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Весенние паводки
Весенние паводки
Весенние паводки
Весенние паводки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.