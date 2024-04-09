В реке Тобол специалисты прогнозируют исторический максиму

В Курганской области стремительно растет уровень воды. В одном из районов за ночь он поднялся на метр.

В реке Тобол специалисты прогнозируют исторический максимум. Власти призывают жителей после соответствующего оповещения в короткий срок покинуть опасную зону. В регионе полным ходом идет возведение защитных сооружений.

Подтопление грозит 60-ти населенным пунктам, в которых проживают около 18 тысяч человек. Жителям Кургана рекомендуют сделать запас воды на месяц, не исключен риск затопления водозаборных сооружений.

На помощь местным спасателям вылетел самолет МЧС - Ил-76 с аэромобильной группировкой специалистов из Иванова. В Курган уже прибыли дополнительные силы из Екатеринбурга.

По-прежнему сложной остается обстановка и в Оренбуржье.

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