На купянском направлении танки Т-80 группировки "Запад" уничтожили замаскированные укрепрайоны неонацистов

На основных направлениях в зоне СВО российские войска улучшили положение по переднему краю.

На донецком участке фронта противник за сутки потерял более 460 боевиков и большое количество техники, в том числе - иностранного производства.

На купянском направлении танки Т-80 группировки "Запад" уничтожили замаскированные укрепрайоны и минометные расчеты неонацистов. Координаты передала разведка. На ликвидацию противника экипажам потребовались считанные минуты. Подразделения радикалов были вынуждены отступить, понеся большие потери. Танкисты оперативно сменили дислокацию, чтобы не попасть под ответный огонь.

На харьковском направлении экипаж Ка-52 уничтожил отряд украинских диверсантов. "Аллигатор" нанес удар по противнику неуправляемыми ракетами С-8. Передовой наводчик подтвердил успешное поражение цели. Летчики работали в составе ударной группы совместно с экипажами Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевым "Ми-8". После маневра уклонения вертолеты вернулись на аэродром базирования.

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