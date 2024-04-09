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Представлены новые герои СВО

08:32
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Гвардии младший сержант Иван Романов сумел оперативно вывести из-под огня машину РСЗО

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО.

Гвардии младший сержант Иван Романов сумел оперативно вывести из-под огня противника нашу боевую машину РСЗО. А затем четко и быстро провел наводку и ударил по артиллерийским позициям неприятеля. Вражеская гаубица вместе с расчетом была уничтожена.

Гвардии младший сержант Валерий Капичников, находясь на боевом дежурстве в составе противотанкового подразделения, обнаружил дрон ВСУ, который вел разведку. И вскоре радикалы ударили по нашим позициям. Валерий не только сумел сберечь жизни товарищей и технику, но и отразил атаку боевков. Неприятель отступил.

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