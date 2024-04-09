Запрос был официально направлен в комитет по приему новых членов

Совбез ООН рассмотрит заявку Палестины на вступление в организацию в течение двух недель. Об этом сообщил постпред России Василий Небензя.

Накануне запрос был официально направлен в комитет по приему новых членов. Окончательное решение должна вынести Генеральная ассамблея. Против категорически выступает Израиль.

Накануне премьер Нетаньяху сообщил: военная операция в секторе Газа будет продолжена, и дата наземного вторжения в Рафах уже согласована.

Во вторник новые авиаудары были нанесены по городу Дейр-эль-Балах. Один из них пришелся по зданию местного совета. Среди погибших - мэр населенного пункта. Около двадцати человек ранены. Продолжаются рейды ЦАХАЛ и на Западном берегу реки Иордан.

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