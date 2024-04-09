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ВС России сбили ракету "Нептун" и четыре беспилотника ВСУ

08:32
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Сработала система ПВО

В ночь на вторник, 9 апреля, были пресечены новые попытки киевского режима совершить террористические атаки в отношении объектов на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, эти попытки предпринимались украинской армией с использованием беспилотников самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун".

Дежурные средства противовоздушной обороны ВС России успешно ликвидировали беспилотники над территориями Белгородской и Воронежской областей. Ракета "Нептун" была сбита над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел подсчитали, что от украинских ударов по российской территории с начала 2024 года погиб 201 мирный житель. За это время украинские военные выпустили 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам в России.

В России разрабатывают новые инструменты борьбы с украинскими обстрелами. Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Ему рассказали, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, при этом Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

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