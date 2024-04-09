При пожаре в Подмосковье погибли шесть человек

Огонь уже потушили

Пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске произошел в ночь на вторник, 9 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, огонь охватил частный дом, площадь возгорания достигала 150 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 25 специалистов и восемь единиц техники.

Жертвами пожара стали шесть человек: двое взрослых и четверо детей. Еще двое детей остались живы — предположительно, их спасли соседи еще до прибытия спасателей. Спасенным оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

К настоящему времени пожар потушен. Причина возгорания пока не установлена, установить ее предстоит следствию — уже возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России сообщил в своем Telegram-канале, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, уже назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

В марте пожар произошел в частном доме в Раменском Московской области. В результате погибла девятилетняя девочка — она оставалась дома с 18-летним братом, пока мать работала в ночную смену. Дом загорелся ночью, юноша проснулся и попытался спасти сестру, но пробиться в ее комнату не успел — дом уже полыхал.

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