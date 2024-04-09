Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень

Все строится на доверительных отношениях
Отношения России и Китая благодаря их лидерам достигли беспрецедентного уровня.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И в Пекине.
С переизбранием Путина линия на всестороннее укрепление отношений получило определенные гарантии. Партнерство двух стран строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, передает РИА Новости.
Дружба Москвы и Пекина не направлена против какой-то третьей стороны, подчеркнул Лавров.
"Взаимодействие в международных делах позволяет нам эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем", - заметил российский министр.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"