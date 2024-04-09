ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень

08:19
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Все строится на доверительных отношениях

Отношения России и Китая благодаря их лидерам достигли беспрецедентного уровня.
МИД КНР призвал Вашингтон не очернять отношения Китая и России

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

С переизбранием Путина линия на всестороннее укрепление отношений получило определенные гарантии. Партнерство двух стран строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, передает РИА Новости.

Дружба Москвы и Пекина не направлена против какой-то третьей стороны, подчеркнул Лавров.

"Взаимодействие в международных делах позволяет нам эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем", - заметил российский министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.