Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень

Все строится на доверительных отношениях

Отношения России и Китая благодаря их лидерам достигли беспрецедентного уровня.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

С переизбранием Путина линия на всестороннее укрепление отношений получило определенные гарантии. Партнерство двух стран строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, передает РИА Новости.

Дружба Москвы и Пекина не направлена против какой-то третьей стороны, подчеркнул Лавров.

"Взаимодействие в международных делах позволяет нам эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем", - заметил российский министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"