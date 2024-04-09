ФСБ и Росгвардия задержали в Мариуполе 20 нелегальных мигрантов

Восемь из них выдворили из страны

Из Мариуполя (ДНР) выдворили восемь нелегальных мигрантов.

Проверкой занимались сотрудники ФСБ и Росгвардии. В ходе рейда 20 человек привлекли к административной ответственности, восемь из них выдворили за пределы России, говорится в сообщении спецслужбы.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, "фильтрационно-проверочные мероприятия" на территории Республики продолжаются.

За 2023 год из России выдворили почти 10 тысяч нелегальных мигрантов. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что кроме законодательных моментов, приезжие должны соблюдать и неписанные правила – уважать российские традиции, язык и историю страны.

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