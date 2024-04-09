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Глава МЧС отправился в регионы со сложной паводковой обстановкой

08:58
  • вторник
  • 09 апреля 2024

В ряде субъектов введен режим ЧС регионального характера

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков вылетел в Оренбург, а затем посетит и другие регионы, где складывается сложная обстановка с паводками.
Путин заслушал доклады губернаторов о ситуации с паводками

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, министр проконтролирует выполнение поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению.

Из Оренбурга Куренков отправится в Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется неблагоприятная обстановка. Там уже усилили группировки спасателей и привели средства МЧС в режим повышенной готовности.

Ситуация в ряде российских регионов остается крайне сложной и опасной. В Тюменской и Курганской областях ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, чтобы иметь возможность более оперативно реагировать на изменения ситуации. По просьбе главы Оренбургской области к помощи в борьбе с паводками в Орске подключили военнослужащих и технику Министерства обороны.

Российский лидер Владимир Путин распорядился сформировать правительственную комиссию по борьбе с паводками, возглавил ее Куренков. Президент регулярно выслушивает доклады о ситуации в регионах, сильнее всего страдающих от разгула стихии. Глава государства также держит на контроле ход оказания помощи жителям этих субъектов Федерации.

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