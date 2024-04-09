Посол Антонов объяснил нежелание России смириться с вступлением Украины в НАТО

Киев подал заявку в сентябре 2022 года

Американские власти игнорируют заявления России о категорическом неприятии членства Украины в НАТО. Об этом заявил российский посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что Москва направила Западу конкретные предложения по гарантиям безопасности еще в декабре 2021 года, однако "в Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться".

Муссирование американцами заявлений о членстве Украины в НАТО лишь подтверждает, что единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа на поле боя, поскольку вступление Украины в альянс для нас неприемлемо — это угроза национальной безопасности России, подчеркнул Антонов.

Посол предупредил, что Москва не смирится с участием Киева во враждебном ей блоке, сообщает ТАСС.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс отмечал, что единственное, что действительно необходимо Киеву сегодня, – это переговоры между США и Россией по вопросам безопасности. Эксперт заявил, что Вашингтон должен пообещать, что НАТО не будет расширяться, принимая Украину в свой состав.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО станет началом фильма о ядерном апокалипсисе. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина "станет членом НАТО".

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